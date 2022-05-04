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У Єврораді пообіцяли в найближчі два місяці дати сигнал про можливість розширення ЄС

Фото: глава Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Євроради Шарль Мішель під час робочого візиту до Молдови прокоментував можливе розширення ЄС. За його словами, Європа подасть відповідний сигнал в найближчі два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Мішель під час візиту оцінив шанси Молдови отримати в прискореному порядку статус кандидата в члени ЄС, заявивши, що цей процес складний.

"Важливо, щоб у ЄС було чітке бачення процесу вступу в ЄС. Це дуже складна дискусія з різних причин. Ви бачите, що ЄС - складна структура, тут діє право вето. Важливо, щоб ми прояснили, чого хочемо в майбутньому", - зазначив Мішель.

При цьому глава Євроради додав, що розширення ЄС - це політичний інструмент, тому вимагає обговорень. Сигнал про можливість розширення Європа зможе дати в найближчі два місяці.

"Я впевнений, що в найближчі два місяці ми зможемо подати сигнал про те, яке майбутнє у розширення ЄС", - додав європейський політик.

Нагадаємо, Грузія передала Євросоюзу першу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата.

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ЕвросоюзРада ЄвропиМолдоваШарль Мишель