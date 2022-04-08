Евросовет в мае соберется на спецзаседание: на повестке будет Украина
Специальное заседание Европейского совета пройдет в конце мая. На повестке дня несколько вопросов, в том числе Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.
"Как обсуждалось в Версале и на последнем Европейском совете, специальный Европейский совет состоится 30 и 31 мая", - написал в своем Twitter глава Евросовета.
Шарль Мишель добавил, что на повестке дня специального заседания оборона, энергетика и Украина.
Напомним, ранее глава Евросовета поддержал выделение 500 млн евро на поставки вооружений Украине.
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