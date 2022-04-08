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ЕС выделит 500 млн евро на поставку вооружения Украине

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Страсбург, Пятница 08 апреля 2022 02:19
ЕС выделит 500 млн евро на поставку вооружения Украине Европейский совет (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выделить еще 500 млн евро на поставку вооружения для Украины. Вооружение, закупленное за эти средства, прибудет в Украину в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Шарля Мишеля.

"После быстрого одобрения новый транш суммарно увеличит до 1,5 миллиарда евро поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины", - заявил Мишель. Президент Европейского совета также поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за предложение дополнительного финансирования.

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