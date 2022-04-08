ru ua
Пт, 08 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єврорада в травні збереться на спецзасідання: на порядку денному буде Україна

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 08 квітня 2022 19:33
Єврорада в травні збереться на спецзасідання: на порядку денному буде Україна Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спеціальне засідання Європейської ради пройде в кінці травня. На порядку денному кілька питань, у тому числі Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Євроради Шарля Мішеля.

"Як обговорювалося у Версалі і на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 і 31 травня", - написав у своєму Twitter глава Євроради.

Шарль Мішель додав, що на порядку денному спеціального засідання оборона, енергетика та Україна.

Нагадаємо, раніше глава Євроради підтримав виділення 500 млн євро на постачання озброєнь Україні.

Війна Росії проти України триває 44-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада Європи Шарль Мишель Війна Росії проти України
NEWS
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну