В "Евросолидарности" допускают объединение с другими партиями перед выборами

Как пояснил один из собеседников РБК-Украина в команде бывшего главы государства, многие региональных партий, участвовавших в последних местных выборах, будут искать себе бренд, под которым они смогут пройти в Раду.

"Поэтому мы не исключаем, что к нашей команде на выборах присоединятся либо лидеры этих региональных партий, либо целые команды. Это в основном мэрские проекты. Но сейчас никаких конкретных переговоров с ними пока нет", - рассказал он.

Единый формат объединения, который сейчас не против видеть на Лаврской - это с Виталием Кличко и его партией "УДАР".

Впрочем, недавно в интервью РБК-Украина мэр Киева заявил, что его партия пойдет на выборы отдельно.

Как отметил один из источников в "Евросолидарности", сейчас между экс-президентом и Кличко сложилась неплохая коммуникация, но к чему она приведет - неизвестно.

"С Гройсманом какие-то союзы сейчас не рассматриваются вообще....Проблема в том, что по всем опросам именно Гройсман отбирает у нас больше всего. С Яценюком сохранились хорошие отношения, я не стал бы наотрез исключать такую возможность, но Аваков - нам это будет в минус", - пояснил собеседник.