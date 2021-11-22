У "Євросолідарності" допускають об'єднання з іншими партіями перед виборами

Як пояснив один зі співрозмовників РБК-Україна у команді колишнього глави держави, багато регіональних партій, які брали участь в останніх місцевих виборах, шукатимуть собі бренд, під яким вони зможуть пройти до Ради.

"Тому ми не виключаємо, що до нашої команди на виборах приєднаються або лідери цих регіональних партій, або цілі команди. Це в здебільшого мерські проекти. Але зараз жодних конкретних переговорів з ними поки немає", - розповів він.

Єдиний формат об'єднання, який зараз не проти бачити на Лаврській - це з Віталієм Кличком та його партією "УДАР".

Втім, нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна мер Києва заявив, що його партія піде на вибори окремо.

Як зазначило одне з джерел у "Євросолідарності", наразі між екс-президентом та Кличком склалася непогана комунікація, але до чого вона далі приведе - невідомо.

"З Гройсманом якісь спілки зараз не розглядаються взагалі....Проблема в тому, що за всіма опитуваннями саме Гройсман відбирає у нас найбільше. З Яценюком збереглися добрі стосунки, я не став би навідріз виключати таку можливість, але Аваков - нам це буде в мінус", - пояснив співрозмовник.