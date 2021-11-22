Как партия Порошенко готовится к выборам: ревизия партструктур и расширение риторики

Петр Порошенко и " Европейская солидарность " (ЕС) готовятся к следующим парламентским выборам. Первая задача, которую сейчас поставили на Лаврской в процессе подготовки к следующему избирательному циклу - это ревизия и усиление партийной структуры.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Проблемы роста. Как Порошенко и его команда готовятся к выборам".

По данным издания, в партии собираются попрощаться с примерно 5% своих депутатов в местных советах, применив императивный мандат. Такая опция предусмотрена новым избирательным законодательством. Местные партструктуры должны стать опорой ЕС во время будущих кампаний.

Как пояснил РБК-Украина глава секретариата "Евросолидарности", народный депутат Максим Саврасов, к парламентским выборам партия готовится постоянно.

"У нас есть руководитель избирательного штаба Александр Турчинов. Сейчас мы занимаемся реорганизацией региональной структуры. Руководители региональных организаций - это люди, которые будут возглавлять списки во время парламентских выборов, если не будет никаких изменений законодательства", - рассказал он.

Как сообщил изданию один из источников в штабе ЕС, Порошенко уже начал вести переговоры с отдельными кандидатами о том, чтобы они шли на выборы от его политсилы.

Кроме того, в "Евросолидарности" ищут способы, как достучаться до избирателей и попытаться нарастить свой рейтинг. Для этого проводятся соцопросы и фокус-группы и анализируется отклик различных электоральных групп. Один из вариантов - привлечь своих местных представителей, чтобы они активнее продвигали партию и ее лидера.

С сентября политсила экс-президента решила разбавить свою риторику, кроме атак и контратак на правящую команду, социальной тематикой.

"Так мы пытаемся расширить нашу риторику и электоральную базу. Пытаемся экспериментировать. С одной стороны, социальная тематика - это не совсем наше. Мы предлагали идеи, которые более свойственны Юлии Тимошенко. Но с другой - учитывая, что социально-экономическая ситуация сейчас болезненная для украинцев, то почему бы не говорить о ее решении", - пояснил собеседник в команде ЕС.