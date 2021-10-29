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"Евросолидарность" требует от власти вернуть общинам деньги для закупки энергоносителей

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Киев, Пятница 29 октября 2021 18:07
"Евросолидарность" требует от власти вернуть общинам деньги для закупки энергоносителей Фото: народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Главный удар дефицита энергоносителей и денег ощутят на себе общины и их жители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Олега Синютки во время брифинга во Львове.

"Две ключевые проблемы - это отсутствие достаточного запаса энергоресурсов, газа, угля и соответственно электроэнергии, которая генерируется с помощью газа и угля. И вторая проблема - это отсутствие средств. Кто первый испытает эти проблемы на себе? Территориальные общины. На прошлой неделе в украинском парламенте власть попыталась лишить территориальные общины средств для любого развития. Законопроектом №6062 предлагалось ликвидировать бюджеты развития, забрать средства из образовательных субвенций, деньги, которые могли поступить в доход местных бюджетов от продажи земель коммунальной собственности", - отмечает Синютка.

Он добавил, что даже Янукович не додумался до идеи, чтобы останавливать деятельность местных бюджетов из-за решений министерства финансов и администраций.

"Благодаря позиции "Европейской солидарности", другим оппозиционным силам нам удалось снять этот вопрос", - отметил Олег Синютка.

"Европейская солидарность" стояла и будет стоять на позиции территориальных общин. Потому что реформа децентрализации, проведенная Петром Порошенко, это базовая реформа, признанная мировым сообществом, которая дала мощный толчок для развития нашей страны, - напомнил Олег Синютка. - Мы требуем немедленно заключить соглашения между "Нефтегаз Трейдингом" и территориальными общинами для того, чтобы обеспечить поставкой школы, садики, больницы. И это должно быть сделано немедленно", - подчеркнул Олег Синютка.

Как сообщалось, ранее лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко заявлял, что финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малого и среднего бизнеса.

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