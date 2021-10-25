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Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малого и среднего бизнеса, - Порошенко

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 16:10
Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малого и среднего бизнеса, - Порошенко Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил партнеров из Европейского Союза за выделение Украине макрофинансовой помощи. Он призвал власть направить эти средства на поддержку тех, кто больше всего пострадал от кризиса - людям из уязвимых категорий, а также малому и среднему бизнесу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Выделение Евросоюзом 600 млн евро макрофинансовой помощи - своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями украиноненавистнического российского агрессора, так и неэффективной политикой власти", - заявляет Порошенко.

По его словам, Евросоюз как надежный партнер и союзник продолжает решительно стоять бок о бок с Украиной в противодействии опасным угрозам.

"Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты", - отмечает пятый президент.

Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Петр Порошенко поздравил Маргарету Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.

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