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"Євросолідарність" вимагає від влади повернути громадам гроші для закупівлі енергоносіїв

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 18:07
"Євросолідарність" вимагає від влади повернути громадам гроші для закупівлі енергоносіїв Фото: народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Головний удар дефіциту енергоносіїв та грошей відчують на собі громади та їхні мешканці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата з фракції "Європейська Солідарність" Олега Синютки під час брифінгу у Львові.

"Дві ключові проблеми - це відсутність достатнього запасу енергоресурсів, газу, вугілля і відповідно електроенергії, яка генерується за допомогою газу і вугілля. І друга проблема - це відсутність коштів. Хто перший відчує ці проблеми на собі? Територіальні громади. Минулого тижня в українському парламенті влада спробувала позбавити територіальні громади коштів для будь-якого розвитку. Законопроектом №6062 пропонувалося ліквідувати бюджети розвитку, забрати кошти з освітніх субвенцій, гроші, які могли поступити в дохід місцевих бюджетів від продажу земель комунальної власності", - зазначає Синютка.

Він зауважив, що навіть Янукович не додумався до ідеї, щоб зупиняти діяльність місцевих бюджетів через рішення міністерства фінансів та адміністрацій.

"Завдяки позиції "Європейської солідарності", інших опозиційних сил нам вдалося зняти це питання", - зазначив Олег Синютка.

"Європейська солідарність" стояла і буде стояти на позиції територіальних громад. Тому що реформа децентралізації, яка була проведена Петром Порошенком, це базова реформа, визнана світовим співтовариством, яка дала могутній поштовх для розвитку нашої країни, - нагадав Олег Синютка. - Ми вимагаємо негайно укласти угоди між "Нафтогаз Трейдингом" і територіальними громадами для того, щоб забезпечити постачанням школи, садочки, лікарні. І це має бути зроблено негайно", - наголосив Олег Синютка.

Як повідомлялося, раніше лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко заявляв, що фінансову допомогу від ЄС треба використати для підтримки малого та середнього бізнесу.

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