"Евросолидарность" требует повторных выборов на 87 округе из-за фальсификаций

Об этом говорится на сайте партии.

Прежде всего, в партии требуют ответа на вопрос, каким образом на избирательных участках исчезали бюллетени. А также, что делали на участках сотрудники СБУ.

"Почему сотрудники полиции не прекращали нарушений избирательного законодательства, а подыгрывали депутатам от власти. Эти нарушения зафиксированы, в частности, представителями влиятельных общественных наблюдательных организаций, которые сделали об этом соответствующие заявления", - говорится в заявлении.

Партия требует реакции на представленные общественными организациями ОПОРА, КИУ и другими доказательства нарушений избирательного законодательства.

У Порошенко убеждены, что выборы на 87 округе по ряду показателей отбрасывают Украину от упомянутого восприятия в мире.

"Поэтому обращаемся к Парламентской ассамблее ОБСЕ, глав государств и правительств демократических стран, прежде всего "Большой семерки". Рассчитываем на то, что международные организации предоставят свою оценку тем событиям, которые происходили на 87 округе. Зафиксированным нарушением должна была бы быть дана адекватная оценка со стороны международных партнеров, которые болеют за здоровье украинской демократии", - отмечают в "Евросолидарности".

Несмотря на то, что многочисленные нарушения не дают возможности установить достоверные результаты голосования, партия требует:

защитить волеизъявление граждан и право на честные выборы и представительство;

привлечь к ответственности виновных в нарушениях избирательного законодательства - безотносительно к должностям и к тому, от кого исходили указания относительно нарушения законодательства;

провести повторные выборы народного депутата Украины на 87 избирательном округе.

"Призываем ОБСЕ направить на эти выборы наблюдателей, чтобы сделать невозможным повторение позорных практик, которыми отличились нынешние выборы. Обращаемся к украинским демократическим силам, политическим партиям и общественным организациям объединить усилия для недопущения фальсификации выборов, лишения граждан права на выбор, защиты украинской демократии", - резюмировали у Порошенко.