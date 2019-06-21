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"Евросолидарность" поддержала акцию против назначения Портнова в КНУ

Новости » Политика    21.06.2019 - 09:35
"Евросолидарность" поддержала акцию против назначения Портнова в КНУ
Акция против Портнова (фото: РБК-Украина)

У Порошенко выступили против назначения соратника Януковича

Партия "Европейская солидарность" поздравляет студентов и преподавателей Киевского национального университета (КНУ) имени Т.Шевченко, а также всех неравнодушных граждан, которые приобщились к акции протеста и совместно добились отмены приказа ректора КНУ о назначении соратника Януковича Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права юридического факультета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

У Порошенко отметили, что эта победа является позитивным сигналом того, что реванш пророссийских сил не пройдет.

"Европейская солидарность" готова дать решительный отпор любым попыткам представителей "пятой колонны" Путина-Януковича, которые рассчитывают на реализацию сценариев Кремля в Украине. Мы поддерживаем активную гражданскую позицию студенческой молодежи, которая проявила неравнодушие к политике, призываем все проевропейские силы и ответственных граждан сплотиться вокруг европейского будущего нашего государства и последовательно оказывать сопротивление реваншу пророссийских сил", - говорится в заявлении.

Как сообщало РБК-Украина, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский уволил бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова с должности профессора.

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Новости Украины ПортновЕвропейская солидарностьПорошенко ПетрКНУ
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