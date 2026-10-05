"Євросолідарність" заявила про розрив з Гончаренком через ідеологічні розбіжності

В "ЄС" зазначили, що публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни розійшлися з ідеологічними засадами партії. У "ЄС" підкреслили, що гострі внутрішні дискусії є нормою для демократичної сили, але в цьому випадку розбіжності торкнулися стратегічного курсу держави.

"Саме тому фракція "Європейська Солідарність" - ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності", - йдеться у заяві.

В "ЄС" наголосили, що ці принципи не залежать від політичної кон’юнктури й не можуть бути предметом торгу - ані всередині країни, ані на переговорах із Росією.

Що передувало

Вчора, 4 жовтня, Олексій Гончаренко в авторській колонці для "Української правди" закликав до кроків щодо зупинки війни РФ проти України. Серед них:

пропозиція поетапного зняття санкцій з країни-агресорки в обмін на припинення атак по Україні;

нейтральний статус для України та відмова від членства у НАТО;

статус мови національної меншини для російської;

зупинка війни по "лінії", відведення ЗСУ від лінії фронту, зона під контролем ООН.

Нардеп запропонував укладати домовленості крок за кроком, базуючись на інтересах сторін і через міжнародних гарантів.