UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Євросолідарність" заявила про розрив з Гончаренком через ідеологічні розбіжності

22:55 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Олексій Гончаренко (Getty Images)

Фракція "Європейська Солідарність" повідомила, що не зможе продовжувати спільну політичну діяльність із народним депутатом Олексієм Гончаренком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби політсили.

В "ЄС" зазначили, що публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни розійшлися з ідеологічними засадами партії. У "ЄС" підкреслили, що гострі внутрішні дискусії є нормою для демократичної сили, але в цьому випадку розбіжності торкнулися стратегічного курсу держави.

"Саме тому фракція "Європейська Солідарність" - ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності", - йдеться у заяві.

В "ЄС" наголосили, що ці принципи не залежать від політичної кон’юнктури й не можуть бути предметом торгу - ані всередині країни, ані на переговорах із Росією.

Що передувало

Вчора, 4 жовтня, Олексій Гончаренко в авторській колонці для "Української правди" закликав до кроків щодо зупинки війни РФ проти України. Серед них:

  • пропозиція поетапного зняття санкцій з країни-агресорки в обмін на припинення атак по Україні;
  • нейтральний статус для України та відмова від членства у НАТО;
  • статус мови національної меншини для російської;
  • зупинка війни по "лінії", відведення ЗСУ від лінії фронту, зона під контролем ООН.

Нардеп запропонував укладати домовленості крок за кроком, базуючись на інтересах сторін і через міжнародних гарантів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що США пропонують наприкінці жовтня провести тристоронню зустріч на технічному рівні за участю України та РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олексій ГончаренкоЄвропейська солідарністьВійна в Україні