RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Евросолидарность" заявила о разрыве с Гончаренко из-за идеологических разногласий

22:55 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Алексей Гончаренко (Getty Images)

Фракция "Европейская Солидарность" сообщила, что не сможет продолжать совместную политическую деятельность с народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессслужбы политсилы.

В "ЕС" отметили, что публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны разошлись с идеологическими устоями партии. В "ЕС" подчеркнули, что острые внутренние дискуссии являются нормой для демократической силы, но в этом случае разногласия коснулись стратегического курса государства.

"Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" - мы приняли решение, что теперь мы не можем продолжать общий политический путь из-за идеологических разногласий", - говорится в заявлении.

В "ЕС" подчеркнули, что эти принципы не зависят от политической конъюнктуры и не могут быть предметом торга - ни внутри страны, ни на переговорах с Россией.

Что предшествовало

Вчера, 4 октября, Алексей Гончаренко в авторской колонке для "Украинской правды" призвал к шагам по остановке войны РФ против Украины. Среди них:

  • предложение поэтапного снятия санкций с страны-агрессора в обмен на прекращение атак по Украине;
  • нейтральный статус для Украины и отказ от членства в НАТО;
  • статус языка национального меньшинства для русского;
  • остановка войны по "линии", отвод ВСУ от линии фронта, зона под контролем ООН.

Нардеп предложил заключать договоренности шаг за шагом, основываясь на интересах сторон и через международные гаранты.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают в конце октября провести трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием Украины и РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Алексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьВойна в Украине