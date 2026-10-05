"Евросолидарность" заявила о разрыве с Гончаренко из-за идеологических разногласий

Фракция "Европейская Солидарность" сообщила, что не сможет продолжать совместную политическую деятельность с народным депутатом Алексеем Гончаренко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессслужбы политсилы.
В "ЕС" отметили, что публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны разошлись с идеологическими устоями партии. В "ЕС" подчеркнули, что острые внутренние дискуссии являются нормой для демократической силы, но в этом случае разногласия коснулись стратегического курса государства.
"Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" - мы приняли решение, что теперь мы не можем продолжать общий политический путь из-за идеологических разногласий", - говорится в заявлении.
В "ЕС" подчеркнули, что эти принципы не зависят от политической конъюнктуры и не могут быть предметом торга - ни внутри страны, ни на переговорах с Россией.
Вчера, 4 октября, Алексей Гончаренко в авторской колонке для "Украинской правды" призвал к шагам по остановке войны РФ против Украины. Среди них:
Нардеп предложил заключать договоренности шаг за шагом, основываясь на интересах сторон и через международные гаранты.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают в конце октября провести трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием Украины и РФ.