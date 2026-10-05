"Євросолідарність" заявила про розрив з Гончаренком через ідеологічні розбіжності
Фракція "Європейська Солідарність" повідомила, що не зможе продовжувати спільну політичну діяльність із народним депутатом Олексієм Гончаренком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби політсили.
В "ЄС" зазначили, що публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни розійшлися з ідеологічними засадами партії. У "ЄС" підкреслили, що гострі внутрішні дискусії є нормою для демократичної сили, але в цьому випадку розбіжності торкнулися стратегічного курсу держави.
"Саме тому фракція "Європейська Солідарність" - ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності", - йдеться у заяві.
В "ЄС" наголосили, що ці принципи не залежать від політичної кон’юнктури й не можуть бути предметом торгу - ані всередині країни, ані на переговорах із Росією.
Що передувало
Вчора, 4 жовтня, Олексій Гончаренко в авторській колонці для "Української правди" закликав до кроків щодо зупинки війни РФ проти України. Серед них:
- пропозиція поетапного зняття санкцій з країни-агресорки в обмін на припинення атак по Україні;
- нейтральний статус для України та відмова від членства у НАТО;
- статус мови національної меншини для російської;
- зупинка війни по "лінії", відведення ЗСУ від лінії фронту, зона під контролем ООН.
Нардеп запропонував укладати домовленості крок за кроком, базуючись на інтересах сторін і через міжнародних гарантів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що США пропонують наприкінці жовтня провести тристоронню зустріч на технічному рівні за участю України та РФ.