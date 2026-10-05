"Евросолидарность" заявила о разрыве с Гончаренко из-за идеологических разногласий

Фракция "Европейская Солидарность" сообщила, что не сможет продолжать совместную политическую деятельность с народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессслужбы политсилы.

В "ЕС" отметили, что публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны разошлись с идеологическими устоями партии. В "ЕС" подчеркнули, что острые внутренние дискуссии являются нормой для демократической силы, но в этом случае разногласия коснулись стратегического курса государства.

"Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" - мы приняли решение, что теперь мы не можем продолжать общий политический путь из-за идеологических разногласий", - говорится в заявлении.

В "ЕС" подчеркнули, что эти принципы не зависят от политической конъюнктуры и не могут быть предметом торга - ни внутри страны, ни на переговорах с Россией.

Что предшествовало

Вчера, 4 октября, Алексей Гончаренко в авторской колонке для "Украинской правды" призвал к шагам по остановке войны РФ против Украины. Среди них:

предложение поэтапного снятия санкций с страны-агрессора в обмен на прекращение атак по Украине;

нейтральный статус для Украины и отказ от членства в НАТО;

статус языка национального меньшинства для русского;

остановка войны по "линии", отвод ВСУ от линии фронта, зона под контролем ООН.

Нардеп предложил заключать договоренности шаг за шагом, основываясь на интересах сторон и через международные гаранты.