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"Евросолидарность" заявила о разрыве с Гончаренко из-за идеологических разногласий

22:55 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Евросолидарность" заявила о разрыве с Гончаренко из-за идеологических разногласий Фото: Алексей Гончаренко (Getty Images)
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Фракция "Европейская Солидарность" сообщила, что не сможет продолжать совместную политическую деятельность с народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессслужбы политсилы.

В "ЕС" отметили, что публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны разошлись с идеологическими устоями партии. В "ЕС" подчеркнули, что острые внутренние дискуссии являются нормой для демократической силы, но в этом случае разногласия коснулись стратегического курса государства.

"Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" - мы приняли решение, что теперь мы не можем продолжать общий политический путь из-за идеологических разногласий", - говорится в заявлении.

В "ЕС" подчеркнули, что эти принципы не зависят от политической конъюнктуры и не могут быть предметом торга - ни внутри страны, ни на переговорах с Россией.

Что предшествовало

Вчера, 4 октября, Алексей Гончаренко в авторской колонке для "Украинской правды" призвал к шагам по остановке войны РФ против Украины. Среди них:

  • предложение поэтапного снятия санкций с страны-агрессора в обмен на прекращение атак по Украине;
  • нейтральный статус для Украины и отказ от членства в НАТО;
  • статус языка национального меньшинства для русского;
  • остановка войны по "линии", отвод ВСУ от линии фронта, зона под контролем ООН.

Нардеп предложил заключать договоренности шаг за шагом, основываясь на интересах сторон и через международные гаранты.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают в конце октября провести трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием Украины и РФ.

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