"Євросолідарність" закликає Федорова запровадити цифрову систему оповіщення про укриття

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фракції.

"Україна дійсно має успіхи в цифровізації, а отже, система "Дія" має працювати в тому числі на безпеку громадян. Окрім сигналу про повітряну тривогу і оповіщення про небезпеку українці повинні в онлайн режимі отримувати інформацію про найближче відкрите бомбосховище і укриття, станцію метро і шелтер. І скільки часу треба, аби туди добігти", - йдеться в заяві.

На переконання представників "ЄС", система оповіщення має запрацювати негайно. Кожен українець повинен знати, де він може пережити небезпеку і захистити своїх дітей.

"Якщо це потрібно закріпити законодавчо – негайно ініціюємо відповідний законопроект. Так само як і встановити кримінальну відповідальність за закриті сховища, в тому числі приватні. Також вимагаємо від влади звіту про суми державного бюджету і спонсорських коштів, виділених на укриття і бомбосховища. Війна - надовго, і досить легковажити питаннями безпеки цивільного населення", - йдеться в заяві.

Закриті укриття в Києві

Сьогодні вночі російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.

У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А мер Києва Віталій Кличко попросив відсторонити від виконання обовʼязків на час слідства голову Деснянського району.

Більше про трагедію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.