"Евросолидарность" призывает Федорова внедрить цифровую систему оповещения об укрытиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фракции.

"Украина действительно имеет успехи в цифровизации, а значит, система "Дія" должна работать, в том числе на безопасность граждан. Кроме сигнала о воздушной тревоге и оповещения об опасности украинцы должны в онлайн режиме получать информацию о ближайшем открытом бомбоубежище и укрытии, станции метро и шелтер. И сколько времени нужно, чтобы туда добежать", - говорится в заявлении.

По мнению представителей "ЕС", система оповещения должна заработать немедленно. Каждый украинский должен знать, где он может пережить опасность и защитить своих детей.

"Если это нужно закрепить законодательно - немедленно инициируем соответствующий законопроект. Так же как и установить уголовную ответственность за закрытые хранилища, в том числе частные. Также требуем от властей отчета о суммах государственного бюджета и спонсорских средств, выделенных на укрытие и бомбоубежища. Война - надолго, достаточно легкомыслить вопросами безопасности гражданского населения", - говорится в заявлении.

Закрытые укрытия в Киеве

Сегодня ночью российские военные атаковали Киев 10 крылатыми и баллистическими ракетами, все они были сбиты. Однако обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и повредили поликлинику в Деснянском районе.

В Деснянском районе из-за вражеской атаки погибли три человека - две женщины и ребенок. Женщина хотела попасть в укрытие, но не смогла этого сделать, ведь оно было закрыто.

Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело. Мэр Киева Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.

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