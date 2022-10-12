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Евросовет одобрил непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированной части Украины и Грузии

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Брюссель, Среда 12 октября 2022 13:41
Евросовет одобрил непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированной части Украины и Грузии Фото: ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные на оккупированной части Украины и Грузии (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский совет согласовал непризнание российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросовета.

Послы ЕС сегодня, 12 октября, согласовали переговорный мандат о непринятии российских паспортов, выданных на оккупированных РФ территориях.

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов", - говорится в сообщении.

Кроме того, это ЕС также не будет признавать документы, выданные на грузинских оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.

"Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны", - отметили в Евросовете.

После этого Европейский совет начнет переговоры с Европарламентом для принятия окончательного решения.

Напомним, что в Украине предлагают ввести уголовную ответственность за принудительную паспортизацию на оккупированных территориях и получение российского паспорта.

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