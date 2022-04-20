ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская Россия, - Подоляк

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 13:49
У Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская Россия, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у Европы нет будущего, в котором присутствует путинская Россия. Он согласился с утверждением канцлера Германии о том, что навязываемое главой Кремля мироустройство неприемлемо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.

"Навязанный мир, каким его видит Путин, неприемлем", - Шольц прав", - написал Подоляк.

По его словам, у Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская Россия. Он добавил, что ни бизнес, ни экономика, ни газовый транзит, а не стоят мученических смертей тысяч людей от российских ракет и вечного страха перед варварами.

Напомним, накануне Шольц заявил, что Россия не должна выигать войну против Украины. Канцлер призвал Путина немедленно вывести войска с украинской территории.

Отметим, ранее в России заявили о начале новой фазы войны против Украины.

Война России против Украины идет 56-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война в Украине Олаф Шольц
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери