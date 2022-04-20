ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Європи немає варіантів майбутнього, де присутня путінська Росія, - Подоляк

Новость на русском →
Київ, Середа 20 квітня 2022 13:49
У Європи немає варіантів майбутнього, де присутня путінська Росія, - Подоляк Фото: радник голови офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Європи немає майбутнього, в якому присутня путінська Росія. Він погодився з твердженням канцлера Німеччини про те, що нав'язуване главою Кремля світоустрій неприйнятно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Нав'язаний світ, яким його бачить Путін, неприйнятний", - Шольц має рацію", - написав Подоляк.

За його словами, у Європи немає варіантів майбутнього, де присутня путінська Росія. Він додав, що ні бізнес, ні економіка, ні газовий транзит, а не стоять мученицьких смертей тисяч людей від російських ракет і вічного страху перед варварами.

Нагадаємо, напередодні Шольц заявив, що Росія не повинна вигати війну проти України. Канцлер закликав Путіна негайно вивести війська з української території.

Зазначимо, раніше у Росії заявили про початок нової фази війни проти України.

Війна Росії проти України йде 56-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна в Україні Олаф Шольц
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати