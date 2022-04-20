В Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины

Представитель Министерства обороны США рассказал, что в Европу прибыли первые американские гаубицы, которые передали Украине. В ближайшее время они отправятся на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента издания Foreign Policy .

Как рассказал корреспондент, общаясь с журналистами, представитель Пентагона сказал, что США отправили в Европу еще четыре рейса из военной помощью.

Кроме того, в течение суток в Европейский регион отправятся еще четыре самолета. Вся эта помощь будет включать американские гаубицы.