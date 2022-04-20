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США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, - NBC

Новина українською →
Вашингтон, Среда 20 апреля 2022 02:36
США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, - NBC Американская артиллерия (Фото: army.mil)
Автор: Константин Широкун

Администрация Байдена готовится объявить на этой неделе о еще одном существенном пакете военной помощи Украине, сообщили NBC News пять официальных лиц США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Размер пакета помощи, как ожидается, будет аналогичен 800 миллионам долларов, о которых администрация объявила на прошлой неделе. По словам официальных лиц, Джо Байден пока не подписал новый пакет. Администрация также может объявить о новых санкциях против России, хотя неясно, будут ли они введены на этой неделе, заявили официальные лица.

Также официальные лица США постоянно ведут переговоры с союзниками по НАТО, чтобы убедить их направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов для эффективного отражения российского наступления на востоке Украины.

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