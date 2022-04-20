У Європу прибули перші американські гаубиці для України

Представник Міністерства оборони США розповів, що в Європу прибули перші американські гаубиці, які передали Україні. Найближчим часом вони вирушать на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента видання Foreign Policy .

Як розповів кореспондент, спілкуючись з журналістами, представник Пентагону сказав, що США відправили у Європу ще чотири рейси з військовою допомогою.

Крім того, протягом доби до європейського регіону вирушать ще чотири літаки. Вся ця допомога включатиме американські гаубиці.