Європу на переговорах про закінчення війни представлятимуть Британія і Франція, - Зеленський

За словами президента, українська позиція дуже чітка - за столом перемовин щодо закінчення війни обов'язково повинна бути Європа.

"Європа дуже велика і вона має мати чітке представництво. Сьогодні ми домовилися, що Європу будуть представляти Франція і Британія, Макрон та Стармер", - заявив Зеленський.

Президент додав, що це дуже важливе рішення. І свою чітку позицію Україна хоче передати всім іншим партнерам, безумовно, й США.

Мирні переговори і Європа

Нагадаємо, поки що Україна і Росія не ведуть прямі переговори про завершення війни. Посередником у цьому питанні для двох країн є США.

Однак раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Європа має брати участь у переговорах щодо завершення війни. За словами глави держави, він у цьому дуже зацікавлений, оскільки Україні потрібні справедливі партнери.

Участь Європи в переговорах підтримував і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Європа "повинна завоювати місце за столом переговорів".

Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже висловлює впевненість у тому, що вона братиме участь у переговорах щодо України.

При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що представники Європи не будуть "фізично сидіти" за столом переговорів. При цьому їхні інтереси будуть враховані.