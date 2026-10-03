Європу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході, - Bild

Саудівська Аравія готується до нової військової операції проти хуситів, яких підтримує Іран, та розраховує на залучення європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Як вдалося дізнатися журналіста, Ер-Ріяд очікує військової допомоги від Франції та Великої Британії. Ба більше, колишній глава саудівської розвідки Туркі бін Фейсал Аль Сауд закликав Німеччину також долучитися до боротьби з хуситами.

Останній заявив, що європейські держави мають власний інтерес у стабільності регіону, адже користуються його природними ресурсами та торговельними шляхами.

"Той, хто отримує вигоду від сировинних ресурсів регіону, повинен сприяти миру і безпеці", - заявив Туркі.

Кілька місяців тому Саудівська Аравія запропонувала створити систему військового захисту та моніторингу для Аравійського півострова і протоки Баб-ель-Мандеб. Однак, за словами Туркі, жодна європейська держава тоді не приєдналася до цієї ініціативи.

Він зазначив, що Європа безпосередньо зацікавлена в безпеці цього маршруту. Через протоку Баб-ель-Мандеб проходять судна, які прямують до Суецького каналу, а далі - до європейських країн.

Водночас Саудівська Аравія вже отримує підтримку від низки держав у протистоянні з хуситами. Як розповів Туркі, Франція бере участь у відповідних заходах, тоді як Велика Британія допомагає із дозаправленням літаків у повітрі. Єгипет, Пакистан і Туреччина також надають підтримку, зокрема постачаннями, боєприпасами та розвідувальними даними.

Саудівський представник наголосив, що забезпечення безпеки міжнародних торговельних шляхів не повинно бути винятково відповідальністю США.

"У цьому повинен брати участь увесь світ", - заявив він.

Вже у листопаді в Ер-Ріяді запланована зустріч Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Європейського Союзу. Туркі сподівається, що сторони нарешті зможуть укласти торговельну угоду, переговори щодо якої тривають уже близько 30 років.

За його словами, така домовленість могла б стати першим кроком до розширення співпраці між сторонами у сфері безпеки.