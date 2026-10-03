Европу хотят втянуть в войну на Ближнем Востоке, - Bild

Саудовская Аравия готовится к новой военной операции против хуситов, которых поддерживает Иран, и рассчитывает на привлечение европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как удалось узнать журналиста, Эр-Рияд ожидает военную помощь от Франции и Великобритании. Более того, бывший глава саудовской разведки Турки бин Фейсал Аль Сауд призвал Германию также присоединиться к борьбе с хуситами.

Последний заявил, что к европейских государств есть личный интерес в стабильности региона, ведь они пользуются его природными ресурсами и торговыми путями.

"Тот, кто получает выгоду от сырьевых ресурсов региона, должен способствовать миру и безопасности", - заявил Турки.

Несколько месяцев назад Саудовская Аравия предложила создать систему военной защиты и мониторинга Аравийского полуострова и пролива Баб-эль-Мандеб. Однако, по словам Турки, ни одно европейское государство тогда не присоединилось к этой инициативе.

Он отметил, что Европа напрямую заинтересована в безопасности этого маршрута. Через пролив Баб-эль-Мандеб проходят суда, следующие в Суэцкий канал, а дальше - в европейские страны.

В то же время, Саудовская Аравия уже получает поддержку от ряда государств в противостоянии с хуситами. Как рассказал Турки, Франция принимает участие в соответствующих мероприятиях, в то время как Великобритания помогает с дозаправкой самолетов в воздухе. Египет, Пакистан и Турция также оказывают поддержку, в том числе в поставках, боеприпасах и разведывательных данных.

Саудовский представитель подчеркнул, что обеспечение безопасности международных торговых путей не должно быть исключительно ответственностью США.

"В этом должен участвовать весь мир", - заявил он.

Уже в ноябре в Эр-Рияде запланирована встреча Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива и Европейского Союза. Турки надеется, что стороны наконец-то смогут заключить торговое соглашение, переговоры по которому продолжаются уже около 30 лет.

По его словам, такая договоренность могла бы стать первым шагом в расширении сотрудничества между сторонами в сфере безопасности.