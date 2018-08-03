Европу в ближайшие дни накроет экстремальная жара

В Испании, Португалии, Италии и Греции температура достигнет +47

Европейские страны в ближайшие дни накроет экстремальная жара, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что в связи с поступлением горячего воздуха из Африки постоянно растет температура воздуха в Испании и Португалии. Согласно текущему прогнозу, сегодня и завтра в южной части обеих стран ожидается до +47, что практически максимально приближается к абсолютным температурным рекордам - +47,4 в Португалии и +47,3 в Испании.

Также сообщается, что Италия объявила об экстремальной жаре по всему центру и северу страны, включая Рим, Флоренцию и Венецию. Кроме того, синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура пробьет +48, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.

Напомним, ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине. В частности, по данным Укргидрометцентра, 3-5 августа в восточных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.