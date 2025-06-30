Європу атакує хвиля рекордної спеки: влада готується до +42°C у п’яти країнах

Отож, перший потужний літній антициклон накрив Піренейський півострів, Середземномор’я та прилеглі регіони. Там очікують в найближчі дні період неймовірної спеки.

Іспанія та Португалія: попередження й лісові пожежі

Наприклад, в Іспанії державне метеорологічне агентство Aemet оголосило "червоний" рівень небезпеки через очікувану температуру до 42 °C у південних регіонах країни. Мадридська влада закликала уникати перебування на сонці, пити достатньо води і слідкувати за здоров’ям.

Ще б пак, висока денна і нічна спека становить серйозну загрозу для літніх людей, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

А ось в Португалії дві третини країни перейдуть у режим підвищеної готовності через екстремальну спеку та ризик лісових пожеж. У Лісабоні також очікують до 42 °C, у прикордонних лісистих районах уже горять торфовища й чагарники.

Франція: мобілізація пожежників і охолодження міст

У Франції спека вже охопила південь країни.

Так, у Марселі стовпчики термометрів піднялися майже до +40 градусів за Цельсієм. Влада вирішила зробити вхід до громадських басейнів безкоштовним, аби жителі мали змогу охолодитися.

У 84 із 101 адміністративного округу оголосили "жовтий" або "помаранчевий" рівень спекотної небезпеки з понеділка до середини тижня.

Крім того, на південному заході - поблизу Корб’єр (Од), де температура сягнула 40 °C, спалахнули пожежі. Там довелося евакуювати кемпінги та історичне абатство.

Італія та Греція: заборони на роботу та евакуації

В Італії, а саме у Неаполі та Палермо (Сицилія) очікують також до 39 °C. Регіональна влада Лігурії заборонила роботу на відкритому повітрі з 11:00 до 16:00, а профспілки вимагають поширити це рішення на всю країну.

А ось у Греції, на фоні неймовірної спеки, поблизу Афін вже виникла масштабна лісова пожежа на схилах Суніона (де розташований храм Посейдона). Евакуйовано кілька сіл, закрито прибережну дорогу.

Наслідки кліматичної кризи

Зазначимо, що останній рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, спричинивши збитки понад 300 млрд дол. США.

За оцінками Lancet Public Health, до кінця століття щорічні смерті від спеки в Європі можуть зрости від 44 000 до 129 000, якщо середня температура підніметься на 3 °C понад доіндустріальний рівень.

Лікарі в умовах тривалої спеки радять уникати прямого сонця, перебувати по можливості в тіні та пити не менше 2 літрів води на день. Якщо ж є симптоми запаморочення чи сильної спраги, то необхідно негайно звертатися до лікаря.