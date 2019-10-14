Пристайко назвал условие, при котором не состоятся выборы в ОРДЛО

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По словам министра, выборов на Донбассе не будет, пока территория оккупирована

Европейский союз поддерживает возможность проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, только при условии вывода российских военных формирований и восстановления контроля на границе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил журналистам по результатам встречи с главами МИД стран-членов ЕС в Люксембурге.

По его словам, министры говорили, в понимании той "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус отдельных районов на Донбассе, что это не должно быть вопреки законодательству Украины, не должно быть вопреки стандартам ОБСЕ.

"Выборы не могут происходить, когда территория оккупирована. Они не могут происходить, когда на территории иностранные военные формирования. Они не могут происходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - пояснил Пристайко.

Кроме того, в ЕС поддерживают Украину в том, что компромиссы не должны быть односторонними - только со стороны Киева, но и рассчитывают на компромиссы со стороны РФ.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что выборы в ОРДЛО могут состояться лишь при украинской власти и международном контроле, для этого могут понадобиться десятки лет.