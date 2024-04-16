В Європолі спростували твердження українських прокурорів у справі Дубневича: документ

Інформація про перетин Ярославом Дубневичем кордонів, яку восени минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура використала як підставу для оголошення народного депутата в міжнародний розшук, виявилася недостовірною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перевірки за системами Європейського поліцейського управління (Європол), що були надані на запит адвоката Володимира Богатиря.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд розглядає низку обвинувачень щодо нардепа.

На одному із засідань прокурор подав клопотання про його оголошення у міжнародний розшук. При цьому представник САП повідомив, що Дубневич перебуває за кордоном.

Як доказ було представлено інформацію начебто з системи Secure Information Exchange Network (SIENA - офіційний канал обміну інформацією Європолу) про факт перетину Дубневичем кордону Румунії з Угорщиною. Подальше його місцезнаходження прокуратурі було невідоме.

Водночас сторона захисту заперечувала такий факт, заявивши, що підзахисний перебуває на лікуванні. Сам депутат раніше через відеозвʼязок повідомляв, що знаходиться у лікарні на території України.

ВАКС задовольнив клопотання прокурора та оголосив обвинуваченого в міжнародний розшук.

Прикметно, що в Державній прикордонній службі не фіксували перетинання державного кордону Дубневичем.

Дані отримані від Європолу ставлять під сумнів достовірність інформації, яка була надана прокуратурою до суду. Так, листом від 03.04.2024 №1361557-24 штаб-квартира Європейського поліцейського управління у Гаазі повідомила: "жодні дані стосовно пана Ярослава Дубневича не перебувають на опрацюванні в Європолі".

Нагадаємо, Верховна рада ратифікувала Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво у липні 2017 року. З того часу правоохоронні органи України отримали доступ до каналу обміну інформацією (SIENA) Європолу.

"Попри те, що SIENA залишається кращим європейським каналом зв'язку для правоохоронних органів, на жаль існують факти зловживань цією системою обміну даними, які, між іншим, є конфіденційними. І політичне кримінальне переслідування Дубневича є зайвим тому підтвердженням", - говорить Богатир.

Адвокат переконаний, що більшість "резонансних" кримінальних проваджень спрямована на створення негативної суспільної думки щодо політичних опонентів з метою здійснення на них політичного тиску.

Дії правоохоронних органів України, пов’язані із використанням у справі проти нардепа інформації системи SIENA, Богарир оцінює також як такі, що мають ознаки протиправного розголошення персональних даних та даних досудового розслідування.

На його думку, порушується законодавство ЄС, зокрема статті 7 та 8 Європейської Конвенції, Загальний регламент про захист даних та статтю 30 Регламенту Європолу, яка забороняє обробку персональних даних автоматизованими або іншими засобами у випадку переслідувань з політичних, релігійних, етнічних, расових мотивів переслідування тощо.

"Зважаючи на офіційну інформацію, отриману від Європолу, ми фіксуємо факт чергового зловживання з боку української правоохоронної системи. Прикриваючись європейськими інституціями, фактично було штучно створено привід для оголошення людини в розшук та безпідставної зміни запобіжного заходу. Особливо прикро, що діяльність Європолу напряму пов’язана і підпорядкована дотриманню Європейської конвенції, яка покликана бути запобіжником від свавілля", - резюмував адвокат.