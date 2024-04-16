В Европоле опровергли утверждение украинских прокуроров по делу Дубневича: документ

Информация о пересечении Ярославом Дубневичем границ, осенью прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура использовала в качестве основания для объявления народного депутата в международный розыск, оказалась недостоверной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты проверки по системам Европейского полицейского управления (Европол), предоставленным по запросу адвоката Владимира Богатыря.

Как известно, Высший антикоррупционный суд рассматривает ряд обвинений в отношении нардепа.

На одном из заседаний прокурор подал ходатайство о его объявлении в международный розыск. При этом представитель САП сообщил, что Дубневич находится за границей.

Как доказательство была представлена информация вроде бы из системы Secure Information Exchange Network (SIENA - официальный канал обмена информацией Европола) о факте пересечения Дубневичем границы Румынии с Венгрией. Дальнейшее его местонахождение прокуратуре было неизвестно.

В то же время, сторона защиты отрицала такой факт, заявив, что подзащитный находится на лечении. Сам депутат ранее через видеосвязь сообщал, что находится в больнице на территории Украины.

ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора и объявил обвиняемого в международный розыск.

Примечательно, что в Государственной пограничной службе не фиксировали пересечение государственной границы Дубневичем.

Данные, полученные от Европола, ставят под сомнение достоверность информации, предоставленной прокуратурой в суд. Так, письмом от 03.04.2024 №1361557-24 штаб-квартира Европейского полицейского управления в Гааге сообщила: "никакие данные относительно господина Ярослава Дубневича не находятся на проработке в Европоле".

Напомним, Верховная рада ратифицировала Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве в июле 2017 года. С этого времени правоохранительные органы Украины получили доступ к каналу обмена информацией (SIENA) Европола.

"Несмотря на то, что SIENA остается лучшим европейским каналом связи для правоохранительных органов, к сожалению, существуют факты злоупотреблений этой системой обмена данными, которые, между прочим, конфиденциальны. И политическое уголовное преследование Дубневича является лишним тому подтверждением", - говорит Богатырь.

Адвокат убежден, что большинство "резонансных" уголовных производств направлено на создание негативного общественного мнения относительно политических оппонентов с целью оказания на них политического давления.

Действия правоохранительных органов Украины, связанные с использованием по делу против нардепа информации системы SIENA, Богарир оценивает также как имеющие признаки противоправного разглашения персональных данных и данных досудебного расследования.

По его мнению, нарушается законодательство ЕС, в частности, статьи 7 и 8 Европейской Конвенции, Общий регламент о защите данных и статья 30 Регламента Европола, запрещающая обработку персональных данных автоматизированными или другими средствами в случае преследований по политическим, религиозным, этническим, расовым мотивам преследования и т.д.

"Учитывая официальную информацию, полученную от Европола, мы фиксируем факт очередного злоупотребления со стороны украинской правоохранительной системы. Прикрываясь европейскими институциями, фактически был искусственно создан повод для объявления человека в розыск и безосновательного изменения меры пресечения. Особенно досадно, что деятельность Европола напрямую связана и подчинена соблюдению Европейской конвенции, которая призвана быть предохранителем от произвола", - резюмировал адвокат.