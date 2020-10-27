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Европол обнародовал список самых опасных насильников в попытке разыскать их

Европа , Вторник 27 октября 2020 21:59
Европол обнародовал список самых опасных насильников в попытке разыскать их
Фото: Европол (ria.ru)
Автор: Максим Зайченко

Полицейская служба Евросоюза Европол начала в интернете кампанию по розыску 18 самых опасных в Европе преступников, совершивших преступные деяния на сексуальной почве. Часть из них уже осуждены заочно, а другие - находятся под подозрением.

Об этом сообщает DW.

В рамках кампании "Europe's Most Wanted" ("Самые разыскиваемые в Европе") планируется задержать этих беглецов. Европол просит население оказать содействие в задержании разыскиваемых лиц.

Их список будет на протяжении четырех недель находиться на сайте ведомства, а также в соцсетях. В кампании участвуют 19 европейских стран. Граждане имеют возможность сообщать информацию анонимно.

Это уже вторая подобная онлайн-кампания, проводимая Европолом. Первая прошла в 2016 году. С тех пор ведомство задержало 91 преступника. В 33 случаях задержание удалось произвести благодаря информации от населения.

Также РБК-Украина писало, что ранее Кабинет министров Украины одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью на пять лет.

Напомним, в Европейском союзе в 2019 году продолжило сокращаться количество террористических актов. За этот период произошло 119 попыток, в том числе и предотвращенных, терактов

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