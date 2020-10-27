Європол оприлюднив список найбільш небезпечних ґвалтівників у спробі розшукати їх

Фото: Європол (ria.ru)

Поліцейська служба Євросоюзу Європол початку в інтернеті кампанію щодо розшуку 18 найнебезпечніших у Європі злочинців, які вчинили злочинні діяння на сексуальному ґрунті. Частина з них уже засуджено заочно, а інші - перебувають під підозрою.

Про це повідомляє DW.

В рамках кампанії "Europe's Most Wanted" ("Найбільш розшукувані в Європі") планується затримати цих утікачів. Європол просить населення сприяти затримання розшукуваних осіб

Їх список буде протягом чотирьох тижнів перебувати на сайті відомства, а також у соцмережах. У кампанії беруть участь 19 європейських країн. Громадяни мають можливість повідомляти інформацію анонімно.

Це вже друга подібна онлайн-кампанія, проведена Європолом. Перша пройшла у 2016 році. З того часу відомство затримало 91 злочинця. У 33 випадках затримання вдалося зробити завдяки інформації від населення.

Також РБК-Україна писало, що раніше Кабінет міністрів України схвалив Стратегію боротьби з організованою злочинністю на п'ять років.

Нагадаємо, в Європейському союзі у 2019 році продовжило скорочуватися кількість терористичних актів. За цей період відбулося 119 спроб.