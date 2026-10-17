До Європи виїдуть ще 20 мільйонів українців, якщо РФ виграє війну, - Зеленський

"Росія нас вбиває", - сказав президтен на прес-конференції під час саміту лідерів Європейського Союзу. Він додав, що українців "витісняють" із їхньої країни.

Також, за словами Зеленського, Москва не має наміру зупинятися.

Скільки українців уже виїхали до Європи

Видання нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців залишили свої будинки. Це стало найбільшою міграційною кризою у Європі з часів Другої світової війни.

За даними Євростату, понад 4 млн українців зараз перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Попередження Зеленського пролунало на тлі чергової важкої військової зими, що супроводжується російськими обстрілами України.

З якими фінансовими проблемами стикається Київ

Politico зазначає - окрім військових загроз, Україна зазнає серйозного тиску на бюджет. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, наступного року дефіцит державного бюджету країни може становити від 30 до 35 млрд доларів.

При цьому така ситуація відбувається незважаючи на узгоджений Євросоюзом кредит у розмірі 90 млрд євро, який має підтримати Україну.

Видання наголошує - хоча ЄС залишається одним із ключових партнерів України, європейським країнам доводиться одночасно вирішувати інші проблеми.

Серед них зростання цін на енергоносії, майбутні вибори, геополітичні кризи та розбіжності навколо довгострокового бюджету Євросоюзу обсягом 2 трлн євро.

У цих умовах подальша фінансова допомога Україні залишається одним із важливих питань порядку денного європейських лідерів.