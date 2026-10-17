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В Европу выедут еще 20 миллионов украинцев, если РФ выиграет войну, - Зеленский

05:57 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае установления российского контроля над Украиной до 20 млн украинцев могут выехать в Европу. По его словам, РФ продолжает убивать украинцев и вытеснять их из собственной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Россия нас убивает", - сказал президент на пресс-конференции во время саммита лидеров Европейского союза. Он добавил, что украинцев "вытесняют" из их страны.

Также по словам Зеленского Москва не намерена останавливаться.

Сколько украинцев уже уехали в Европу

Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев покинули свои дома. Это стало крупнейшим миграционным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.

По данным Евростата, более 4 млн украинцев сейчас находятся в странах ЕС под временной защитой. Больше всего украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Предупреждение Зеленского прозвучало на фоне очередной тяжелой военной зимы, сопровождающейся российскими обстрелами Украины.

С какими финансовыми проблемами сталкивается Киев

Politico отмечает - помимо военных угроз, Украина испытывает серьезное давление на бюджет. По прогнозам Международного валютного фонда, в следующем году дефицит государственного бюджета страны может составить от 30 до 35 млрд долларов.

При этом такая ситуация происходит несмотя на согласованный Евросоюзом кредит в размере 90 млрд евро, который должен поддержать Украину.

Издание подчеркивает - хотя ЕС остается одним из ключевых партнеров Украины, европейским странам приходится одновременно решать другие проблемы.

Среди них - рост цен на энергоносители, предстоящие выборы, геополитические кризисы и разногласия вокруг долгосрочного бюджета Евросоюза объемом 2 трлн евро.

В этих условиях дальнейшая финансовая помощь Украине остается одним из важных вопросов повестки европейских лидеров.

Как сообщалось, из-за войны в Украине отсутствуют достоверные данные по количеству населения. Но есть способы, как провести оценку с высокой точностью.

РБК-Украина также писало, что в июне количество людей из Украины под временной защитой в ЕС выросло. В то же время, три страны показали противоположную динамику.

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