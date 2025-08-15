ua en ru
У Європі відродять "Залізний Рейн" для протистояння РФ, - Politico

П'ятниця 15 серпня 2025 06:45
У Європі відродять "Залізний Рейн" для протистояння РФ, - Politico Фото: кінцеве рішення залежить від Нідерландів (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Едуард Ткач

Бельгія, Нідерланди та Німеччина ведуть переговори про відродження залізниці "Залізний Рейн", щоб підвищити мобільність військ у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначимо, що "Залізний Рейн" - це залізнична лінія, яка з'єднує порт Бельгії Антверпен із Рурським (промисловим) регіоном Німеччини. Вона була побудована ще в ХIХ столітті, але прийшла в непридатність після Другої світової війни.

Тепер, коли потреби ЄС у військовій мобільності зростають, а інші залізничні лінії стикаються з проблемами пропускної здатності, тиск для вжиття заходів зростає.

"Це діє (країнам - ред.) на нерви", - заявив консультант з мобільності, близький до переговорів, зазначивши, що обговорення набирають обертів.

Представник міністерства транспорту Бельгії Томас Де Шпігелер теж фактично підтвердив переговори, заявивши таке:

"Цей проєкт політичний. Прем'єр-міністр Барт Де Вевер взяв проєкт під свій контроль", сказав він.

Чому проєкт може залишитися нереалізованим

Незважаючи на підтримку, не всі повністю згодні з ідеєю віддати пріоритет відродженню залізниці.

Зокрема, серед них голландці. Їхня ділянка коротка, а паралельна лінія Бетуве вже з'єднує Роттердам із Німеччиною.

Це небажання має також комерційне коріння: порт Антверпен (бельгійський) давно виступає на підтримку "Залізного Рейну", розглядаючи його як потенційний виклик домінуванню порту Роттердам у регіоні.

Простіше кажучи, Нідерланди не хочуть проєкт, оскільки він мало що їм дає, а також може нашкодити їхньому головному порту - Роттердаму, тим самим посиливши конкурента - бельгійський Антверпен. Але водночас країна може і погодитися.

У Бельгії сподіваються, що військовий аспект прискорить відновлення проєкту. Але, як зазначив експерт із залізниць Герман Вальтер, "ключ до успіху у Нідерландів". Він додав, що якщо це для країни коштуватиме недорого або взагалі нічого, тоді "вони співпрацюватимуть".

За словами експерта, однією з причин, через яку Нідерланди можуть змінити своє рішення, є потенційний фінансовий стимул від нових цільових показників видатків НАТО та ЄС.

Зокрема, у пропозиції щодо наступного бюджету ЄС, з 2027 року на військову мобільність може бути виділено 17 млрд євро.

"Якщо ЄС надасть безоплатні гроші на будівництво інфраструктури, то навіть Нідерланди, які не бажають цього робити, приєднуються", - заявив безпековий консулатепо питанням безпеки.

Загроза РФ змушує посилювати захист

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Румунії Іонут Мостеану анонсував, що його країна разом з Болгарією і Туреччиною мають намір розширити спільну оперативну групу з розмінування Чорного моря.

За його словами, до складу місії планується додати патрульні сили для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційної атаки РФ.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

