В Европе открыли один из самых больших кукурузных лабиринтов

В венгерском городе Кисомбор, недалеко от границы с Румынией, открыли масштабный кукурузный лабиринт площадью 4,5 гектара . В этом году его оформили в сказочной тематике - в поле вырезали изображения персонажей историй, замок и фигуру единорога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Аттракция, которую ежегодно создают местные волонтеры, стала популярным местом для семейного отдыха и головоломок. Посетители могут пройти маршрут протяженностью около 2,5 км, но найти выход из многочисленных тупиков непросто.

История кукурузного лабиринта в Кисомборе началась в 2008 году. Его созданием занимаются члены местного историко-краеведческого кружка Kiss Maria Hortensia. Идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание к региону, который сталкивался с сокращением населения, и привлечь больше посетителей.

По словам руководительницы кружка и руководительницы проекта Эржебет Энреш, главная цель инициативы - сделать Кисомбор более известным среди венгерских и европейских туристов, любящих головоломки и необычные маршруты. Она сравнивает лабиринт с большим естественным "escape room".

Ежегодно эта локация привлекает примерно 2-3 тысячи людей, которые приезжают не только пройти кукурузные дорожки, но и принять участие в традиционных играх на ловкость.

Лабиринт будет работать до конца августа

Нынешний сказочный кукурузный лабиринт открыт для посетителей до 22 августа. Организаторы ожидают, что он станет одним из главных летних туристических мест региона.

Подобные агротуристические достопримечательности в последние годы приобретают популярность в Европе, поскольку совмещают отдых на природе, семейные развлечения и элементы квестов.