Європі потрібно відновити діалог із Росією, - Стубб

"Я думаю, що хтось у Європі повинен відновити діалог з Росією, щоб зрозуміти, що там відбувається. Нам необхідно розмовляти один з одним на політичному рівні", - сказав він.

Стубб додав, що головне занепокоєння у мовчанні полягає в тому, що в Москві "виникають ілюзії" щодо того, що відбувається в Європі. Тобто в РФ можуть передбачити виникнення нових загроз, яких насправді немає.

Також Стубб відкрито привітав несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, що відбувся цього тижня.

"Я думаю, це добре. Я справді так вважаю. Я вірю, що діалог необхідний... Я сподіваюся, що американські військові також ведуть переговори з російськими військовими", - сказав він, назвавши правильним те, що США та Росія підтримують контакт "у різних форматах".

Зазначимо, що за даними різних ЗМІ, Реткліфф під час візиту намагався відмовити Кремль від подальшої ескалації війни в Україні та переконати Москву вступити до мирних переговорів.