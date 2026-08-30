Европе нужно возобновить диалог с Россией, - Стубб

"Я думаю, что кто то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Нам необходимо разговаривать друг с другом на политическом уровне", - сказал он.

Стубб добавил, что главная обеспокоенность в молчании состоит в том, что в Москве "возникают иллюзии" относительно происходящего в Европе. То есть, в РФ могут предположить возникновение новых угроз, которых на самом деле нет.

Также Стубб открыто приветствовал неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, который состоялся на этой неделе.

"Я думаю, это хорошо. Я действительно так считаю. Я верю, что диалог необходим... Я надеюсь, что американские военные также ведут переговоры с российскими военными", - сказал он, назвав правильным то, что США и Россия поддерживают контакт "в разных форматах".

Отметим, что по данным различным СМИ, Рэтклифф в ходе визита пытался отговорить Кремль от дальнейшей эскалации войны в Украине и убедить Москву вступить в мирные переговоры.