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Европе нужно возобновить диалог с Россией, - Стубб

03:10 30.08.2026 Вс
2 мин
Что сказал Стубб о необходимости контакта с Москвой?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Александр Стубб (Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что несмотря на гибридные атаки России, Европе нужно искать контакт с Кремлем и вести диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Bild.

"Я думаю, что кто то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Нам необходимо разговаривать друг с другом на политическом уровне", - сказал он.

Стубб добавил, что главная обеспокоенность в молчании состоит в том, что в Москве "возникают иллюзии" относительно происходящего в Европе. То есть, в РФ могут предположить возникновение новых угроз, которых на самом деле нет.

Также Стубб открыто приветствовал неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, который состоялся на этой неделе.

"Я думаю, это хорошо. Я действительно так считаю. Я верю, что диалог необходим... Я надеюсь, что американские военные также ведут переговоры с российскими военными", - сказал он, назвав правильным то, что США и Россия поддерживают контакт "в разных форматах".

Отметим, что по данным различным СМИ, Рэтклифф в ходе визита пытался отговорить Кремль от дальнейшей эскалации войны в Украине и убедить Москву вступить в мирные переговоры.

Что еще известно

Напомним, в этом же интервью президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в сценарий, при котором Россия когда-либо захочет напасть на НАТО. Он аргументировал, что опирается на данные разведки и средства сдерживания.

Также Стубб сказал, что Китай дав зрозуміти, що не дозволить Росії використати ядерну зброю.

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