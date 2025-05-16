Європі потрібно підготуватися до перемир'я між Україною та Росією, - Пісторіус

Європа має бути готовою до дня, коли Україна і Росія домовляться про перемир'я. Зокрема, йдеться про допомогу в оновленні української армії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

За словами німецького міністра, незважаючи на те, що Росія вкотре показала, що наразі не зацікавлена у припиненні агресивної війни, необхідно думати не тільки про сьогоднішній день.

"Ми повинні бути готові до дня X, коли настане перемир'я", - підкреслив Пісторіус.

Він уточнив, що перемир'я не дасть нескінченного часу на переговори про міцний мир. Тому Європа повинна заздалегідь підготуватися до діалогу.

Також Пісторіус наголосив, що українська армія до цього періоду має бути оновлена й оснащена матеріально. При цьому необхідно заздалегідь розуміти, який вигляд може мати моніторинг припинення вогню і хто зможе взяти на себе відповідальність за це.