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Европе нужно подготовиться к перемирию между Украиной и Россией, - Писториус

Пятница 16 мая 2025 18:59
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Европе нужно подготовиться к перемирию между Украиной и Россией, - Писториус Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Европа должна быть готовой ко дню, когда Украина и Россия договорятся о перемирии. В частности, речь о помощи в обновлении украинской армии.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

По словам немецкого министра, несмотря на то, что Россия в очередной раз показала, что в настоящее время не заинтересована в прекращении агрессивной войны, необходимо думать не только о сегодняшнем дне.

"Мы должны быть готовы ко дню X, когда наступит перемирие", - подчеркнул Писториус.

Он уточнил, что перемирие не даст бесконечного времени на переговоры о прочном мире. Поэтому Европа должна заранее подготовиться к диалогу.

Также Писториус подчеркнул, что украинская армия к этому периоду должна быть обновлена и оснащена материально. При этом необходимо заранее понимать, как может выглядеть мониторинг прекращения огня и кто сможет взять на себя ответственность за это.

Перемирие Украины и РФ

Напомним, Украина и Россия сегодня, 16 мая, на переговорах в Стамбуле, в частности, обсуждали возможность прекращения огня.

Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились, что представят друг другу свое видение возможного перемирия.

При этом западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что для перемирия Россия требует вывода украинских защитников из четырех областей.

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