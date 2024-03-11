Європі потрібно переконати США зберегти увагу на війні в Україні, - прем'єр Швеції

Європі потрібно переконати Сполучені Штати Америки зберегти свою увагу на війні РФ проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Оскільки Трамп пообіцяв повернутися в Білий дім у листопаді, Крістерссон наголосив, що Європі необхідно зробити свій внесок у те, щоб переконати США продовжувати зосереджувати свою увагу на війні Росії проти України.

"Європі належить виконати домашнє завдання. Одне з них очевидне. Європейські країни НАТО повинні побудувати досить сильну оборону, а не тільки щоб сподіватися, що США будуть забезпечувати сильну оборону і платити за неї", - сказав він.

Прем'єр додав, що ЄС також має триматися разом, коли справа доходить до підтримки України, щоб переконати Вашингтон посилити свою власну підтримку. Також шведський прем'єр розкритикував пропозицію Папи Римського, зроблену на вихідних, про те, що Україні слід набратися сміливості і підняти "білий прапор".

"Це дуже небезпечно, не бачити різниці між капітуляцією і миром. Мир вимагає набагато більшого, ніж просто капітуляція", - сказав Крістерссон.

Проблеми з допомогою від США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він не виносить законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроект.

Скандальна заява Папи Римського

Напередодні видання Reuters опублікувало виклад фрагмента інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI. В інтерв'ю понтифік, відповідаючи на запитання, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, підтримав таку позицію.

У Ватикані після цього заявили, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України. За словами керівника прес-служби Ватикану Маттео Бруні, понтифік говорив виключно про необхідність переговорів.

Проте слова Папи Римського викликали шквал критики серед західних лідерів та політиків. Критикували заяву понтифіка, зокрема у Латвії та Польщі. А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Папу Римського не повторювати помилки минулого та підтримувати Україну.