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Європа не зможе самостійно себе захищати ще мінімум 10 років, - Bloomberg

Україна, Середа 14 лютого 2024 20:09
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Європа не зможе самостійно себе захищати ще мінімум 10 років, - Bloomberg Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європі може знадобитись не менше десяти років, щоб з'ясувати чи може вона захищатись без допомоги США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Високопоставлені чиновники знають, що їм не варто розраховувати на США в питаннях оборони Європи, але нарощування власного військового потенціалу вимагає рішучості, яку їм ще належить довести.

За словами людей, знайомих із ходом підготовки, до того моменту, коли Європа зможе захистити себе без сторонньої допомоги, залишається не менше десяти років.

Заяви колишнього президента США Дональда Трампа посилили тиск після того, як кандидат у президенти заявив, що підтримуватиме напад Росії на союзників по НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо витрат.

Видання зауважує, що на тлі побоювань, що російське вторгнення на Україну може бути лише першою фазою набагато ширших імперських амбіцій, оцінки західної розвідки припускають, що Кремль може опинитися в змозі атакувати члена НАТО протягом набагато коротшого періоду - від трьох до п'яти років.

Оскільки Європа є свідком найбільшого конфлікту на своїй території з часів Другої світової війни, вона відчуває загрозу. Проте через свою довгу історію залежності від США, вона почувається непідготовленою.

Скандал навколо Трампа

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп погрожував, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками".

Він також додав, що навпаки заохочуватиме Росію нападати на такі держави.

Варто зауважити, що 31 країна НАТО взяла на себе зобов'язання витрачати на оборону 2% від ВВП, але не всі зробили це індивідуально.

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