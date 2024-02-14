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Европа не сможет самостоятельно себя защищать еще минимум 10 лет, - Bloomberg

Украина, Среда 14 февраля 2024 20:09
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Европа не сможет самостоятельно себя защищать еще минимум 10 лет, - Bloomberg Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европе может понадобиться не менее десяти лет, чтобы выяснить может ли она защищаться без помощи США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Высокопоставленные чиновники знают, что им не стоит рассчитывать на США в вопросах обороны Европы, но наращивание собственного военного потенциала требует решимости, которую им еще предстоит доказать.

По словам людей, знакомых с ходом подготовки, до того момента, когда Европа сможет защитить себя без посторонней помощи, остается не менее десяти лет.

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа усилили давление после того, как кандидат в президенты заявил, что будет поддерживать нападение России на союзников по НАТО, которые не выполняют своих обязательств по расходам.

Издание отмечает, что на фоне опасений, что российское вторжение на Украину может быть лишь первой фазой гораздо более широких имперских амбиций, оценки западной разведки предполагают, что Кремль может оказаться в состоянии атаковать члена НАТО в течение гораздо более короткого периода - от трех до пяти лет.

Поскольку Европа является свидетелем крупнейшего конфликта на своей территории со времен Второй мировой войны, она чувствует угрозу. Однако из-за своей долгой истории зависимости от США, она чувствует себя неподготовленной.

Скандал вокруг Трампа

Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп угрожал, что в случае своего переизбрания не будет защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам".

Он также добавил, что наоборот поощряет Россию нападать на такие государства.

Стоит отметить, что 31 страна НАТО взяла на себя обязательство тратить на оборону 2% ВВП, но не все сделали это индивидуально.

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