У Європі посилили захист єврейських громад після нападу ХАМАС на Ізраїль

Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія посилили поліцейський захист єврейських громад після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зазначається, що уряди по всій Європі побоюються зростання антисемітських актів у зв'язку з розгортанням бойових дій між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.
Зокрема, поліція Лондона додала, що події в Ізраїлі можуть призвести до протестів найближчими днями.
"Ми забезпечимо наявність відповідного плану охорони правопорядку, щоб збалансувати право на протест і не допустити порушення спокою лондонців", - йдеться в заяві поліції.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що він попросив префектів по всій Франції посилити безпеку єврейської громади, і наразі "немає ніяких загроз". Проте він збирається скликати нараду для оцінки ситуації.
Тим часом берлінська поліція заявила, що "посилила заходи безпеки в єврейських та ізраїльських установах" після нападів ХАМАСу.
Центральна рада євреїв Німеччини написала, що вони "перебувають в інтенсивному контакті" з владою.
Подібні заходи захисту єврейської громади були прийняті також в Іспанії та Італії.
Вчора вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.
Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.