RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Европе усилили защиту еврейских общин после нападения ХАМАС на Израиль

Иллюстративное фото: в Европе усилили защиту еврейских общин после нападения ХАМАС на Израиль (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Британия, Франция, Германия, Испания и Италия усилили полицейскую защиту еврейских общин после нападения террористов ХАМАС на Израиль и последующей эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что правительства по всей Европе боятся роста антисемитских актов в связи с развертыванием боевых действий между Израилем и боевиками ХАМАС.

В частности, полиция Лондона добавила, что события в Израиле могут привести к протестам в ближайшие дни.

"Мы обеспечим наличие соответствующего плана охраны правопорядка, чтобы сбалансировать право на протест и не допустить нарушения покоя лондонцев", - говорится в заявлении полиции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что он попросил префектов по всей Франции усилить безопасность еврейской общины, и на данный момент "нет никаких угроз". Тем не менее, он собирается созвать совещание для оценки ситуации.

Между тем, берлинская полиция заявила, что "усилила меры безопасности в еврейских и израильских учреждениях" после нападений ХАМАСа.

Центральный совет евреев Германии написал, что они "находятся в интенсивном контакте" с властями.

Подобные меры по защите еврейской общины были приняты также в Испании и Италии.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера утром боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВеликобританияФранцияИспанияИталия