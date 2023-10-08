В Европе усилили защиту еврейских общин после нападения ХАМАС на Израиль

Отмечается, что правительства по всей Европе боятся роста антисемитских актов в связи с развертыванием боевых действий между Израилем и боевиками ХАМАС.

В частности, полиция Лондона добавила, что события в Израиле могут привести к протестам в ближайшие дни.

"Мы обеспечим наличие соответствующего плана охраны правопорядка, чтобы сбалансировать право на протест и не допустить нарушения покоя лондонцев", - говорится в заявлении полиции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что он попросил префектов по всей Франции усилить безопасность еврейской общины, и на данный момент "нет никаких угроз". Тем не менее, он собирается созвать совещание для оценки ситуации.

Между тем, берлинская полиция заявила, что "усилила меры безопасности в еврейских и израильских учреждениях" после нападений ХАМАСа.

Центральный совет евреев Германии написал, что они "находятся в интенсивном контакте" с властями.

Подобные меры по защите еврейской общины были приняты также в Испании и Италии.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера утром боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.

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