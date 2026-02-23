В Європі оцінили можливість швидкої зустрічі Зеленського та Путіна

Як повідомляє РБК-Україна , про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Брюсселі.

Позиція Каллас щодо переговорів

За її словами, переговорники з російського боку не є достатньо серйозними та не готові обговорювати політичні питання.

"Я не поділяю цього оптимізму, оскільки перемовники з російського боку не є справді серйозними та не бажають говорити про щось політичне. Ми бачили великий тиск на Україну, щоб вона поступилася та відмовилася від того, від чого вона не готова відмовитися, але це не принесе тривалого миру. Тому я не така оптимістична щодо того, що ми побачимо результати в найближчі тижні та місяці", - сказала вона.

Про тиск у мирних переговорах

Вона наголосила, що тиск у питанні мирних переговорів має здійснюватися не лише на Україну, а й на Росію.

"Тиск досі чинився на Україну, коли йдеться про мирні переговори, але зрозуміло, що він має бути і щодо Росії, тому що вона є агресором у цій війні, і якщо ми хочемо, щоб ця війна припинилася і не продовжувалася, нам також потрібно побачити поступки з російського боку", - сказала Каллас.

Хто має вести переговори

На запитання щодо того, хто матиме мандат на переговори з Росією від імені ЄС, вона відповіла, що важливішим є зміст розмов, а не конкретна особа.

За словами Каллас, той, хто веде переговори з РФ, має порушувати питання про те, чим Росія готова поступитися.

"Якщо ви просите багато, ви отримаєте мало, якщо ви просите мало, ви нічого не отримаєте, а якщо ви нічого не просите, ви заплатите зверху", - додала вона.

Каллас також заявила, що саме Росію потрібно змусити обмежити чисельність її армії, а не Україну, оскільки саме окупаційні сили є проблемою.