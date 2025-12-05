У Європі обговорюють можливі шляхи миру для України: не виключають територіальні поступки

Відчуття безсилля у мирному процесі

Як пише видання, в Європі зростає відчуття безсилля щодо власної ролі у мирному процесі. Переговори між США і Росією, які фактично зайшли в глухий кут, не дають надії на швидкий прогрес.

Серед європейських урядів поширюється переконання, що Україна, яка майже чотири роки протистоїть масштабному вторгненню, може бути змушена піти на значні територіальні поступки.

Публічно жоден із союзників у Брюсселі цього не визнає, але така думка поступово формується як "менше зло".

Нарада у Брюсселі та позиція України

За даними El Pais, саме такий настрій домінував на зустрічі, що відбулася у середу в Брюсселі між представниками Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Великої Британії та головою української делегації на мирних переговорах Рустемом Умеровим.

Хоча зустріч описали як продуктивну, вона висвітлила розбіжності між союзниками щодо територій, яких вимагає Росія.

"Деякі європейські представники, не кажучи прямо про це, натякнули, що мир неможливий без значної частини поступок, яких вимагає Росія. Умеров, своєю чергою, постійно вказує на складність прийняття такої ситуації не тільки через емоційні, політичні та пов'язані з безпекою наслідки, а й тому, що ці території закріплені в Конституції України", - йдеться у статті.

Розділена Європа та ключове питання безпеки

El Pais зазначає, що Європа розуміє, що вона практично самотужки підтримує Україну, і що саме їй доведеться нести основний тягар витрат на відновлення.

"Починає поширюватися аргумент, свого роду втішний приз, який припускає, що Україна вже виграла війну, оскільки Росія не досягла своїх цілей: завоювати її і встановити маріонетковий уряд, щоб утримати Україну у сфері свого впливу", - йдеться у матеріалі.

Водночас ідея щодо можливих територіальних втрат України викликає значний спротив у країнах Балтії та Польщі, які розглядають цю поступку не лише як вкрай делікатну, а й як серйозну загрозу своїй територіальній цілісності.

"Однак реальність така, що серед коаліції добровольців, які підтримують Україну, міцніє враження, що владі в Києві для припинення війни доведеться піти на серйозні поступки. Наразі головне - які гарантії безпеки Сполучені Штати готові запропонувати в рамках цієї угоди, щоб запобігти новому нападу з боку Кремля", - зазначають ЗМІ.