В Европе обсуждают возможные пути мира для Украины: не исключают территориальные уступки

Ощущение бессилия в мирном процессе

Как пишет издание, в Европе растет ощущение бессилия относительно собственной роли в мирном процессе. Переговоры между США и Россией, которые фактически зашли в тупик, не дают надежды на быстрый прогресс.

Среди европейских правительств распространяется убеждение, что Украина, которая почти четыре года противостоит масштабному вторжению, может быть вынуждена пойти на значительные территориальные уступки.

Публично ни один из союзников в Брюсселе этого не признает, но такое мнение постепенно формируется как "меньшее зло".

Совещание в Брюсселе и позиция Украины

По данным El Pais, именно такое настроение доминировало на встрече, состоявшейся в среду в Брюсселе между представителями Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании и главой украинской делегации на мирных переговорах Рустемом Умеровым.

Хотя встречу описали как продуктивную, она осветила разногласия между союзниками относительно территорий, которых требует Россия.

"Некоторые европейские представители, не говоря прямо об этом, намекнули, что мир невозможен без значительной части уступок, которых требует Россия. Умеров, в свою очередь, постоянно указывает на сложность принятия такой ситуации не только из-за эмоциональных, политических и связанных с безопасностью последствий, но и потому, что эти территории закреплены в Конституции Украины", - говорится в статье.

Разделенная Европа и ключевой вопрос безопасности

El Pais отмечает, что Европа понимает, что она практически в одиночку поддерживает Украину, и что именно ей придется нести основное бремя расходов на восстановление.

"Начинает распространяться аргумент, своего рода утешительный приз, который предполагает, что Украина уже выиграла войну, поскольку Россия не достигла своих целей: завоевать ее и установить марионеточное правительство, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния", - говорится в материале.

В то же время идея о возможных территориальных потерях Украины вызывает значительное сопротивление в странах Балтии и Польши, которые рассматривают эту уступку не только как крайне деликатную, но и как серьезную угрозу своей территориальной целостности.

"Однако реальность такова, что среди коалиции добровольцев, которые поддерживают Украину, крепнет впечатление, что власти в Киеве для прекращения войны придется пойти на серьезные уступки. Сейчас главное - какие гарантии безопасности Соединенные Штаты готовы предложить в рамках этого соглашения, чтобы предотвратить новое нападение со стороны Кремля", - отмечают СМИ.